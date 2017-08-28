"Барселона" определилась с альтернативой Коутиньо

Теги барселонанаби кейталиверпульрб лейпцигкоутиньо

"Барселона" определилась с альтернативой КоутиньоКаталонская "Барселона" определилась с альтернативой полузащитнику английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, который является главной трансферной целью "сине-гранатовых" текущим летом.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, в случае неудачи в переговорах по 25-летнему хавбеку "красных", вице-чемпион Испании намерен предпринять попытки заполучить игрока немецкого "РБ Лейпциг" Наби Кейта.

В стартовавшем сезоне Кейта забил 1 гол в 3 играх за свой клуб.

Напомним, сын Клюйверта перешел в "Барселону". | soccernews.ru

комментарии
Конь

Зачем им кто-то? У них мутант "инопланетный" есть - он всех заменит. Даже сантехника...

Ответить

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 4 тура

Турнир прогнозов: анонс 4 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 3 9
2 Хаддерсфилд Таун 3 7
3 Манчестер Сити 3 7
4 Вест Бромвич Альбион 3 7
5 Челси 3 6
6 Уотфорд 3 5
7 Саутгемптон 3 5
8 Ливерпуль 2 4
9 Сток Сити 3 4
10 Эвертон 3 4
11 Суонси Сити 3 4
12 Тоттенхэм 2 3
13 Арсенал Лондон 2 3
14 Бернли 2 3
15 Ньюкасл Юнайтед 3 3
16 Лестер Сити 3 3
17 Брайтон & Хоув Альбион 3 1
18 Борнмут 3 0
19 Кристал Пэлас 3 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов