"Барселона" определилась с альтернативой Коутиньо

Каталонская "Барселона" определилась с альтернативой полузащитнику английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, который является главной трансферной целью "сине-гранатовых" текущим летом.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, в случае неудачи в переговорах по 25-летнему хавбеку "красных", вице-чемпион Испании намерен предпринять попытки заполучить игрока немецкого "РБ Лейпциг" Наби Кейта.

В стартовавшем сезоне Кейта забил 1 гол в 3 играх за свой клуб.

Напомним, сын Клюйверта перешел в "Барселону". | soccernews.ru