"Барселона" определилась с альтернативой Коутиньо

Каталонская "Барселона" определилась с альтернативой своей главной трансферной цели - полузащитнику английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Как информирует испанская пресса, в случае неудачи при попытке приобретения бразильца "сине-гранатовые" намерены предпринять попытки подписать хавбека гельзенкирхенского "Шальке" Макса Майера. При этом "Барса" может заполучить 22-летнего немца уже следующим летом совершенно бесплатно, так как футболист до сих пор не продлил со своим клубом контракт, срок действия которого истекает летом следующего года.

Напомним, Хески верит в переход Коутиньо в "Барселону". | soccernews.ru