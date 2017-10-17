"Барселона" определилась с альтернативой Коутиньо

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"Барселона" определилась с альтернативой КоутиньоКаталонская "Барселона" определилась с альтернативой своей главной трансферной цели - полузащитнику английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Как информирует испанская пресса, в случае неудачи при попытке приобретения бразильца "сине-гранатовые" намерены предпринять попытки подписать хавбека гельзенкирхенского "Шальке" Макса Майера. При этом "Барса" может заполучить 22-летнего немца уже следующим летом совершенно бесплатно, так как футболист до сих пор не продлил со своим клубом контракт, срок действия которого истекает летом следующего года.

Напомним, Хески верит в переход Коутиньо в "Барселону". | soccernews.ru

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Коутиньо

Да перейду я бл#ть к вам, зае#али.

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