"Барселона" определилась с альтернативой Коутиньо

Каталонская "Барселона" определилась с альтернативой своей главной трансферной цели в зимнее трансферное окно в лице полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Как информирует испанская пресса, в случае очередного провала в переговорах с "красными" по переходу их 25-летнего бразильца, "сине-гранатовые" будут готовы предпринять попытки подписать хавбека французского "Лиона" Набиля Фекира.

Напомним, сам Фекир уже определился с приоритетным для себя местом продолжения карьеры. | soccernews.ru