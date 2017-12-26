"Барселона" определилась с альтернативой Коутиньо

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"Барселона" определилась с альтернативой КоутиньоКаталонская "Барселона" определилась с альтернативой своей главной трансферной цели в зимнее трансферное окно в лице полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Как информирует испанская пресса, в случае очередного провала в переговорах с "красными" по переходу их 25-летнего бразильца, "сине-гранатовые" будут готовы предпринять попытки подписать хавбека французского "Лиона" Набиля Фекира.

Напомним, сам Фекир уже определился с приоритетным для себя местом продолжения карьеры. | soccernews.ru

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