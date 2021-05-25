"Барселона" определилась с альтернативой Куману и Хави
Руководство "Барселоны" до сих пор не определилось с кандидатурой главного тренера на следующий сезон.
Будущее нынешнего наставника "сине-гранатовых" Рональда Кумана под вопросом из-за не самой удачной концовки чемпионата.
Клуб планировал пригласить летом рулевого "Аль-Садда" Хави, однако его назначение может сорваться.
Как сообщает Marca, альтернативный для "Барсы" вариант - Микель Артета из "Арсенала". В "блаугране" уверены, что 39-летний специалист справится с работой, поскольку является воспитанником Ла Масии и хорошо знаком с философией команды.
"Канониры" финишировали на восьмом месте в АПЛ и впервые за 25 лет не сыграют в еврокубках, однако руководство клуба всё равно не горит желанием расставаться с испанским тренером.
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