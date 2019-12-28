"Барселона" определилась с альтернативой Лаутаро Мартинесу

"Барселона" активно занимается поиском нового центрального нападающего, подписание которого планируется следующим летом.

По информации Sport.es, главной целью каталонского клуба остаётся Лаутаро Мартинес из "Интера", однако переговоры о его приобретении проходят крайне сложно.

В связи с этим "блауграна" подобрала альтернативный вариант - это форвард ПСВ Дониэлл Мален.

20-летний голландец в текущем сезоне забил 17 голов и сделал 9 ассистов в 25 матчах за "крестьян". Его рыночная стоимость - 28 миллионов евро.

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