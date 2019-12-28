"Барселона" определилась с альтернативой Лаутаро Мартинесу

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"Барселона" определилась с альтернативой Лаутаро Мартинесу

"Барселона" активно занимается поиском нового центрального нападающего, подписание которого планируется следующим летом.

По информации Sport.es, главной целью каталонского клуба остаётся Лаутаро Мартинес из "Интера", однако переговоры о его приобретении проходят крайне сложно.

В связи с этим "блауграна" подобрала альтернативный вариант - это форвард ПСВ Дониэлл Мален

20-летний голландец в текущем сезоне забил 17 голов и сделал 9 ассистов в 25 матчах за "крестьян". Его рыночная стоимость - 28 миллионов евро.

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Комментарии

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Шнюк
Шнюк

Пусть подкаблучника из ПСЖ берут. Нара им там порядки наведёт. Гномуса соблазнит...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Гном не такой,ой!Он хранит верность Гризманну!

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Шнюк
Шнюк

Ну, если так! Тады ой!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Не по карману середняку серьезные трансферы...

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