"Барселона" определилась с альтернативой Лаутаро Мартинесу

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"Барселона" определилась с альтернативой Лаутаро Мартинесу

"Барселона" готовит запасные варианты усиления атаки на случай неудачи в переговорах по трансферу форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса.

По информации Mundo Deportivo, если согласовать приобретение аргентинца не удастся, каталонский клуб может переключить внимание на нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера.

Покупка одного из лидеров "быков" может обойтись "сине-гранатовым" в 60 миллионов евро.

Впрочем, на сегодняшний день фаворитом в гонке за Вернером считается "Ливерпуль".

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