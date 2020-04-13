"Барселона" определилась с будущим Артура

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"Барселона" определилась с будущим Артура

"Барселона" не намерена ближайшим летом расставаться с полузащитником Артуром, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" ожидают, что к бразильцу будет интерес со стороны других клубов, однако его уход абсолютно исключён.

Ранее на 23-летнего хавбека претендовали ПСЖ и миланский "Интер".

В текущем сезоне Артур сыграл за "Барсу" 23 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста. Его контракт с "блауграной" рассчитан до 2024 года. Рыночная стоимость игрока - 56 миллионов евро.

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