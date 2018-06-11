"Барселона" определилась с будущим Бускетса

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"Барселона" определилась с будущим БускетсаПолузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс вскоре продлит соглашение с каталонским клубом.

Как утверждает Mundo Deportivo, новое соглашение будет рассчитано до 2023 года и предполагает улучшенные финансовые условия и дополнительные бонусы.

Нынешний контракт хавбека рассчитан до 2021 года.

В минувшем сезоне Бускетс сыграл за "Барселону" 49 игр, забил один гол и отдал четыре результативных передачи.

Читайте: Стала известна причина пропуска Бускетсом матча против Швейцарии | soccernews.ru

 

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