"Барселона" определилась с будущим Дембеле

Каталонская "Барселона" определилась с будущим своего вингера Усмана Дембеле, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, ближайшим летом "сине-гранатовые" рассчитывают отдать 20-летнего игрока в аренду. При этом вопрос о продаже француза каталонский гранд рассматривать не намерен.

В нынешнем сезоне Дембеле забил 2 мяча и сделал 8 результативных передач в 21 матче за "Барселону".

Напомним, ранее сообщалось, что "Барселона" готова обменять Дембеле в "Арсенал". | soccernews.ru