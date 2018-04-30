"Барселона" определилась с будущим Дембеле

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"Барселона" определилась с будущим ДембелеКаталонская "Барселона" определилась с будущим своего вингера Усмана Дембеле, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, ближайшим летом "сине-гранатовые" рассчитывают отдать 20-летнего игрока в аренду. При этом вопрос о продаже француза каталонский гранд рассматривать не намерен.

В нынешнем сезоне Дембеле забил 2 мяча и сделал 8 результативных передач в 21 матче за "Барселону".

Напомним, ранее сообщалось, что "Барселона" готова обменять Дембеле в "Арсенал". | soccernews.ru

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