"Барселона" определилась с будущим Дембеле

Каталонская "Барселона" определилась с будущим своего вингера Усмана Дембеле, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, этим летом "сине-гранатовые" не намерены расставаться с 21-летним игроком, который значительную часть прошлого сезона находился в лазарете. Не заинтересован каталонский гранд и в обмене француза на других футболистов.

Напомним, агент прокомментировал ситуацию с будущим Йерри Мины. | soccernews.ru