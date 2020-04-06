"Барселона" определилась с будущим Гризманна

"Барселона" пока не планирует расставаться с нападающим Антуаном Гризманном, утверждает Marca.

По сведениям издания, звёздный француз останется на "Камп Ноу" как минимум на ещё один сезон. В клубе верят, что после завершения периода адаптации форвард будет играть лучше.

Таким образом, слухи о возможной продаже 29-летнего футболиста в "Манчестер Юнайтед" или включении его в сделку по обмену на Неймара из ПСЖ не соответствуют действительности.

Прошлым летом "Барса" купила Гризманна у "Атлетико" за 120 миллионов евро. В дебютном сезоне игрок забил 14 голов и сделал 4 ассиста в 37 матчах.

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