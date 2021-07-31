"Барселона" определилась с будущим Гризманна и Коутиньо
Фото: инстаграм Филиппе Коутиньо
"Барселона" приняла решение по будущему хавбека Филиппе Коутиньо и форварда Антуана Гризманна.
По сведениям AS, оба футболиста входят в планы наставника команда Рональда Кумана, поэтому клуб не будет их продавать.
Ранее сообщалось, что "Барса" может продать Гризманна и Коутиньо из-за финансовых проблем.
Отметим, что француз зарабатывает около 35 миллионов евро в год, а Коутиньо - 8,5 миллиона.
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