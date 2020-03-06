"Барселона" определилась с будущим Коутиньо

"Барселона" не собирается удерживать в команде хавбека Филиппе Коутиньо.

По сведениям Diario Sport, каталонцы уверены, что "Бавария" воспользуется опцией выкупа игрока за 120 миллионов евро.

Однако в случае отказа "Баварии" "Барса" готова включить бразильца в другой трансфер, например, при покупке Неймара.

В этом сезоне Коутиньо провел за "Баварию" 31 игру, в которых забил 9 голов и отдал 8 ассистов.

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