"Барселона" определилась с будущим Коутиньо
"Барселона" не собирается удерживать в команде хавбека Филиппе Коутиньо.
По сведениям Diario Sport, каталонцы уверены, что "Бавария" воспользуется опцией выкупа игрока за 120 миллионов евро.
Однако в случае отказа "Баварии" "Барса" готова включить бразильца в другой трансфер, например, при покупке Неймара.
В этом сезоне Коутиньо провел за "Баварию" 31 игру, в которых забил 9 голов и отдал 8 ассистов.
Читайте также: "Бавария" вместо Коутиньо может подписать другого хавбека. | http://soccernews.ru
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|Байер Леверкузен
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|Шальке
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|Хоффенхайм
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|Фрайбург
|24
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|Унион Берлин
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|Кельн
|23
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|13
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|24
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|Герта
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|24
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|Фортуна Дюссельдорф
|24
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