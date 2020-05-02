"Барселона" определилась с будущим Лангле

"Барселона" приняла решение сохранить в составе защитника Клемана Лангле, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 24-летний футболист останется в команде, а все предложения о его продаже, аренде или обмене будут отклонены.

В марте стало известно о намерениях "сине-гранатовых" продлить контракт с французом, который истекает в 2023 году.

Лангле выступает за "Барсу" с лета 2018 года, в его активе 5 голов и 2 ассиста в 74 матчах. Сумма отступных в договоре - 300 миллионов евро.

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