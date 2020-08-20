"Барселона" определилась с будущим Луиса Суареса

Скорее всего, многолетний лидер атак "Барселоны" Луис Суарес уже сыграл свой последний матч за каталонскую команду.

По информации El Chiringuito TV, "сине-гранатовые" намерены избавиться от ветерана этим летом.

Сообщается, что 33-летнему уругвайцу уже сказали, что он должен покинуть клуб в ближайшее время.

Напомним, что контракт Суареса с "Барсой" истекает через год. В его возвращении заинтересован "Аякс".

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