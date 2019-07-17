"Барселона" определилась с будущим Малкома

Руководство "Барселоны" приняло решение продать вингера Малкома этим летом, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, "блауграна" планирует расстаться с 22-летним бразильцем, а вырученные средства потратить на другие трансферы.

Каталонский клуб уже проинформировал футболиста через его клиентов о скорой смене команды.

Прошлым летом "Барса" купила Малкома у "Бордо" за 41 миллион евро. В дебютном сезоне игрок провёл 24 матча, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

Интерес к фланговому нападающему проявляют "Эвертон" и "Сент-Этьен".

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