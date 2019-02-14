"Барселона" определилась с будущим Месси

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу рассказал о будущем форварде Лионеля Месси. Об этом сообщает Marca.

"Конечно, мы готовы предложить Месси продлить соглашение. Это не первоочередный вопрос, однако мы обязательно поговорим с игроком об этом.

Лео - игрок одного клуба. Отношения "Барселоны" и Месси будут вечны", - сказал Бартомеу.

Месси выступает за "Барселону" с 2000 года. В нынешнем сезоне футболист участвовал в 21 матче, отметившись 21 голом и 12 ассистами.

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