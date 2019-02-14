"Барселона" определилась с будущим Месси
Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу рассказал о будущем форварде Лионеля Месси. Об этом сообщает Marca.
"Конечно, мы готовы предложить Месси продлить соглашение. Это не первоочередный вопрос, однако мы обязательно поговорим с игроком об этом.
Лео - игрок одного клуба. Отношения "Барселоны" и Месси будут вечны", - сказал Бартомеу.
Месси выступает за "Барселону" с 2000 года. В нынешнем сезоне футболист участвовал в 21 матче, отметившись 21 голом и 12 ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|23
|51
|2
|Реал Мадрид
|23
|45
|3
|Атлетико Мадрид
|23
|44
|4
|Севилья
|23
|37
|5
|Хетафе
|23
|35
|6
|Алавес
|23
|35
|7
|Бетис
|23
|32
|8
|Валенсия
|23
|31
|9
|Реал Сосьедад
|23
|31
|10
|Эйбар
|23
|30
|11
|Леганес
|23
|29
|12
|Эспаньол
|23
|28
|13
|Атлетик Бильбао
|23
|27
|14
|Леванте
|23
|27
|15
|Реал Вальядолид
|23
|26
|16
|Сельта Виго
|23
|24
|17
|Жирона
|23
|24
|18
|Райо Вальекано
|23
|23
|19
|Вильярреал
|23
|20
|20
|Уэска
|23
|18