"Барселона" определилась с будущим Мориба
Фото: инстаграм Мориба/Автор неизвестен
"Барселона" приняла решение по поводу контракта 18-летнего полузащитника Илайша Мориба.
Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы не станут повышать зарплату игроку в предложении о новом контракте.
По информации источника, "блауграна" считает, что футболист обязан ценить ту роль, которая была отведена ему в прошлом сезоне, когда он в возрасте 17 лет дебютировал за первую команду.
Напомним, что контракт Мориба истекает в 2022 году.
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|19
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|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14