"Барселона" определилась с будущим Мориба

1 Теги барселонаилайш мориба

"Барселона" определилась с будущим МорибаФото: инстаграм Мориба/Автор неизвестен

"Барселона" приняла решение по поводу контракта 18-летнего полузащитника Илайша Мориба.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы не станут повышать зарплату игроку в предложении о новом контракте.

По информации источника, "блауграна" считает, что футболист обязан ценить ту роль, которая была отведена ему в прошлом сезоне, когда он в возрасте 17 лет дебютировал за первую команду.

Напомним, что контракт Мориба истекает в 2022 году.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Не ценят ту пользу,приносимую этим парнем в клубе.А зачем?Если главная задача - продлить стареющего бестолкового гнума!Беги,друг,желательно в великий Реал!Вискас Эль Барса!

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