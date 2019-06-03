"Барселона" определилась с будущим Семеду

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"Барселона" определилась с будущим Семеду

"Барселона" не собирается продавать защитника Нелсона Семеду.

По сведениям Goal.com, руководство каталонцев довольно выступлениями португальца и клуб не намерен продавать его в ближайшее время.

Соглашение Семеду с клубом рассчитано до лета 2022 года. Клаусула футболиста составляет 100 миллионов евро.

В минувшем сезоне Семеду провел 46 игр, в которых отметился одним голом и тремя ассистами.

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