"Барселона" определилась с будущим Семеду

"Барселона" не собирается продавать защитника Нелсона Семеду.

По сведениям Goal.com, руководство каталонцев довольно выступлениями португальца и клуб не намерен продавать его в ближайшее время.

Соглашение Семеду с клубом рассчитано до лета 2022 года. Клаусула футболиста составляет 100 миллионов евро.

В минувшем сезоне Семеду провел 46 игр, в которых отметился одним голом и тремя ассистами.

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