"Барселона" определилась с будущим Силлессена

Каталонская "Барселона" определилась с будущим своего голкипера Яспера Силлессена, информирует E Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, ближайшим летом "сине-гранатовые" не намерены расставаться с 29-летним вратарем. Однако уход голландца будет возможным, если потенциальный покупатель заплатит за него сумму отступных в размере 60-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Силлессен пропустил 2 мяча в 10 матчах за "Барселону".

Напомним, Гомеш согласовал с "Барселоной" свое будущее. | soccernews.ru