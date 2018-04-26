"Барселона" определилась с будущим Силлессена

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"Барселона" определилась с будущим СиллессенаКаталонская "Барселона" определилась с будущим своего голкипера Яспера Силлессена, информирует E Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, ближайшим летом "сине-гранатовые" не намерены расставаться с 29-летним вратарем. Однако уход голландца будет возможным, если потенциальный покупатель заплатит за него сумму отступных в размере 60-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Силлессен пропустил 2 мяча в 10 матчах за "Барселону".

Напомним, Гомеш согласовал с "Барселоной" свое будущее. | soccernews.ru

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