"Барселона" определилась с будущим тер Штегена
Фото инстаграм Марка-Андре тер Штегена
"Барселона" не собирается расставаться с вратарем Марком-Андре тер Штегеном, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По его информации, в "блаугране" рассчитывают на немца как на "первого номера", вне зависимости от возможного подписания Джанлуиджи Доннаруммы.
Руководство каталонского клуба определило 29-летнего голкипера неприкасаемым игроком.
В минувшем сезоне тер Штеген сыграл за "Барсу" 42 матча и пропустил 50 голов. Его контракт с "сине-гранатовыми" рассчитан до июня 2025 года.
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