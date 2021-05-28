"Барселона" определилась с будущим тер Штегена

Теги барселонамарк-андре тер штегенджанлуиджи доннарумма

"Барселона" определилась с будущим тер Штегена

Фото инстаграм Марка-Андре тер Штегена

"Барселона" не собирается расставаться с вратарем Марком-Андре тер Штегеном, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, в "блаугране" рассчитывают на немца как на "первого номера", вне зависимости от возможного подписания Джанлуиджи Доннаруммы

Руководство каталонского клуба определило 29-летнего голкипера неприкасаемым игроком.

В минувшем сезоне тер Штеген сыграл за "Барсу" 42 матча и пропустил 50 голов. Его контракт с "сине-гранатовыми" рассчитан до июня 2025 года.

Не пропустите: Лапорта рассказал о ситуации с контрактом Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Моуринью предложил Роналду продолжить карьеру в "Роме"

Моуринью предложил Роналду продолжить карьеру в "Роме"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов