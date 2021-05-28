"Барселона" определилась с будущим тер Штегена

Фото инстаграм Марка-Андре тер Штегена

"Барселона" не собирается расставаться с вратарем Марком-Андре тер Штегеном, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, в "блаугране" рассчитывают на немца как на "первого номера", вне зависимости от возможного подписания Джанлуиджи Доннаруммы.

Руководство каталонского клуба определило 29-летнего голкипера неприкасаемым игроком.

В минувшем сезоне тер Штеген сыграл за "Барсу" 42 матча и пропустил 50 голов. Его контракт с "сине-гранатовыми" рассчитан до июня 2025 года.

Не пропустите: Лапорта рассказал о ситуации с контрактом Месси. | http://soccernews.ru