"Барселона" определилась с будущим тер Штегена

Фото инстаграм Марка-Андре тер Штегена

"Барселона" не собирается расставаться с вратарем Марком-Андре тер Штегеном, сообщает Sport.es.

Немецкого стража ворот проинформировали, что рассчитывают на него в долгосрочной перспективе.

Тренерский штаб "сине-гранатовых" уверен, что тер Штеген станет ключевой фигурой при строительстве новой команды.

В текущем сезоне голкипер сыграл за "Барсу" 20 матчей и пропустил 25 голов. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года.

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