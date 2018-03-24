"Барселона" определилась с будущим Видаля

"Барселона" намерена продать защитника Алейша Видаля.

Как сообщает Caughtoffside, наставник каталонцев Эрнесто Вальверде более более не нуждается в услугах игрока и готов летом расстаться с ним.

В этом сезоне Видаль сыграл 24 матча, отметился двумя голами и 4 ассистами.

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