"Барселона" определилась с будущим защитником Эмерсона
"Барселона" не рассчитывает на бразильского защитника Эмерсона Апаресидо в качестве игрока основного состава, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, каталонский клуб оставит игрока в аренде в "Бетисе" еще на один сезон, если не получит крупного предложения по его трансферу.
"Барселона" купила Эмерсона летом 2019 года у "Атлетико Минейро" за 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне 21-летний бразилец провел за "Бетис" 24 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с каталонцами действует до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14