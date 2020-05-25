"Барселона" определилась с будущим защитником Эмерсона

"Барселона" не рассчитывает на бразильского защитника Эмерсона Апаресидо в качестве игрока основного состава, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб оставит игрока в аренде в "Бетисе" еще на один сезон, если не получит крупного предложения по его трансферу.

"Барселона" купила Эмерсона летом 2019 года у "Атлетико Минейро" за 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне 21-летний бразилец провел за "Бетис" 24 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с каталонцами действует до лета 2024 года.

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