"Барселона" определилась с ценой на Бускетса

"Барселона" может продать полузащитника Серхио Бускетса, сообщает Marca.

По сведениям издания, каталонцы готовы расстаться с игроком только за 200 миллионов евро, которые указаны в его контракте в качестве отступных. "Манчестер Сити" уже отказался платить за него такую сумму и единственным претендентом на хавбека является ПСЖ.

Ранее сообщалось, что "Барселона" отказалась повышать зарплату Бускетсу.

В этом сезоне 29-летний Бускетс провел за "Барселону" 49 матчей, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.

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