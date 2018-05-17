"Барселона" определилась с ценой на Бускетса
"Барселона" может продать полузащитника Серхио Бускетса, сообщает Marca.
По сведениям издания, каталонцы готовы расстаться с игроком только за 200 миллионов евро, которые указаны в его контракте в качестве отступных. "Манчестер Сити" уже отказался платить за него такую сумму и единственным претендентом на хавбека является ПСЖ.
Ранее сообщалось, что "Барселона" отказалась повышать зарплату Бускетсу.
В этом сезоне 29-летний Бускетс провел за "Барселону" 49 матчей, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|37
|90
|2
|Атлетико Мадрид
|37
|78
|3
|Реал Мадрид
|37
|75
|4
|Валенсия
|37
|70
|5
|Вильярреал
|37
|60
|6
|Бетис
|37
|60
|7
|Севилья
|37
|55
|8
|Хетафе
|37
|52
|9
|Эйбар
|37
|50
|10
|Реал Сосьедад
|37
|49
|11
|Жирона
|37
|48
|12
|Алавес
|37
|47
|13
|Эспаньол
|37
|46
|14
|Сельта Виго
|37
|46
|15
|Леванте
|37
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|37
|43
|17
|Леганес
|37
|40
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|37
|29
|19
|Лас Пальмас
|37
|22
|20
|Малага
|37
|20