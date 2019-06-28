"Барселона" определилась с ценой на Дембеле

1 Теги барселонаусман дембеле

"Барселона" определилась с ценой на Дембеле

"Барселона" может продать французского нападающего Усмана Дембеле только за 400 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, именно такая сумма прописана в контракте форварда с каталонским клубом. Тренерский штаб "Барселоны" по-прежнему рассчитывает на француза, даже несмотря на предстоящий трансфер Антуана Гризманна из "Атлетико" и возможное приобретение Неймара у ПСЖ.

Ранее сообщалось, что руководство "Барселоны" недовольно непрофессиональным поведением Дембеле, который до сих пор не выучил испанский язык, не следует спортивной диете и опаздывает на тренировки.

В минувшем сезоне 22-летний Дембеле провел за "Барселону" 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Полено надо продавать, и как можно раньше. Оно не подходит под стиль Кройфа!

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