"Барселона" определилась с ценой на Гризманна

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"Барселона" определилась с ценой на Гризманна

"Барселона" намерена продать французского нападающего Антуана Гризманна в летнее трансферное окно, сообщает OK Diario.

По сведениям издания, каталонский клуб готов расстаться с форвардом за 60 миллионов евро. Интерес к игроку проявляют "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

Гризманн перешел в "Барселону" из "Атлетико" летом 2019 года за 120 миллионов евро. В нынешнем сезоне 29-летний француз провел 35 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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