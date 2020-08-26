"Барселона" определилась с ценой на Лионеля Месси

Руководство "Барселоны", по всей видимости, смирилось с уходом из команды аргентинского нападающего Лионеля Месси, сообщает AS.

По сведениям издания, каталонский клуб готов продать футболиста немного дороже 222 миллионов евро. Если трансфер состоится, то аргентинец станет самым дорогим игроком в истории.

Напомним, что в 2017 году "Барселона" продала в ПСЖ бразильского нападающего Неймара именно за 222 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что 33-летний Месси принял решение в одностороннем порядке разорвать с "Барселоной" контракт, который действует до лета 2021 года. Клуб надеется сохранить игрока.

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