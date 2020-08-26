"Барселона" определилась с ценой на Лионеля Месси
Руководство "Барселоны", по всей видимости, смирилось с уходом из команды аргентинского нападающего Лионеля Месси, сообщает AS.
По сведениям издания, каталонский клуб готов продать футболиста немного дороже 222 миллионов евро. Если трансфер состоится, то аргентинец станет самым дорогим игроком в истории.
Напомним, что в 2017 году "Барселона" продала в ПСЖ бразильского нападающего Неймара именно за 222 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что 33-летний Месси принял решение в одностороннем порядке разорвать с "Барселоной" контракт, который действует до лета 2021 года. Клуб надеется сохранить игрока.
Не пропустите: "Манчестер Сити" предложит Месси трехлетний контракт. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" начал переговоры с Месси
-
Президент "Барселоны" намерен лично встретиться с Месси
-
"Челси" купил защитника "Лестера", оформив третий летний трансфер
-
ЦСКА может продать Бистровичу в Бундеслигу
-
2
"Барселона" определилась с ценой на Лионеля Месси
-
"Барселона" нашла замену Суаресу в "Валенсии"
-
2
"Манчестер Сити" предложит Месси трехлетний контракт
-
ПСЖ определился с летними трансферными целями
-
"Атлетико" и "Арсенал" могут совершить громкий обмен футболистами
-
1
"Ювентус" близок к трансферу американского хавбека
-
УЕФА огласил состав сборной Лиги Европы по итогам сезона-2019/2020
-
В "Аяксе" оценили вероятность перехода Луиса Суареса
-
Евгений Луценко не поможет сборной России в сентябрьских матчах Лиги наций
-
4
Кике Сетьен попросил "Барселону" о расчете
-
"Монако" отказал "Манчестер Юнайтед" в трансфере центрального защитника
-
3
ПСЖ отказался от трансфера Месси
-
5
Лионель Месси покинет "Барселону" независимо от будущего Бартомеу
-
"Милан" близок к трансферу полузащитника "Реала"
-
"Барселона" выступила с заявлением в связи с возможным уходом Месси
-
"Лестер" продлил контракт с Варди, который стал лучшим бомбардиром АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14