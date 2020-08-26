"Барселона" определилась с ценой на Лионеля Месси

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"Барселона" определилась с ценой на Лионеля Месси

Руководство "Барселоны", по всей видимости, смирилось с уходом из команды аргентинского нападающего Лионеля Месси, сообщает AS.

По сведениям издания, каталонский клуб готов продать футболиста немного дороже 222 миллионов евро. Если трансфер состоится, то аргентинец станет самым дорогим игроком в истории. 

Напомним, что в 2017 году "Барселона" продала в ПСЖ бразильского нападающего Неймара именно за 222 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что 33-летний Месси принял решение в одностороннем порядке разорвать с "Барселоной" контракт, который действует до лета 2021 года. Клуб надеется сохранить игрока.

Не пропустите: "Манчестер Сити" предложит Месси трехлетний контракт. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Игроки Барсы уже сами устали от этого мелкого тирана. Мало того, что вся команда играет на его статистику, так еще в неудачах команды виноваты все, кроме Месси. За пределами Барсы это несостоятельный пешеход, и мы это прекрасно видим в сборной Аргентины.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

МанСити-отличный вариант. Еще раз ощутит как это бывает, когда отхватываешь 0-4 на Энфилде.

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