"Барселона" определилась с ценой на Маскерано

"Барселона" определилась с ценой на защитника Хавьера Маскерано, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб готов продать 33-летнего аргентинца в январе за шесть миллионов евро.

В то же время сам Маскерано хочет покинуть "Барселону" на правах свободного агента и перебраться в Китай.

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