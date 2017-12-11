"Барселона" определилась с ценой на Маскерано

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"Барселона" определилась с ценой на Маскерано

"Барселона" определилась с ценой на защитника Хавьера Маскерано, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб готов продать 33-летнего аргентинца в январе за шесть миллионов евро.

В то же время сам Маскерано хочет покинуть "Барселону" на правах свободного агента и перебраться в Китай.

Не пропустите: "Тяньцзинь Цюаньцзянь" не заинтересован в Маскерано. | http://soccernews.ru

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