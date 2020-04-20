"Барселона" определилась с ценой на Нето

"Барселона" назвала стоимость своего вратаря Нето, сообщает Sport.es.

По информации источника, "сине-гранатовые" готовы расстаться с бразильским стражем ворот за 20-25 миллионов евро.

Напомним, что каталонский клуб намерен продать 30-летнего голкипера летом, поскольку нуждается в дополнительных средствах из-за "коронавирусного кризиса".

Прошлым летом "Барса" купила Нето у "Валенсии" за 26 миллионов евро плюс бонусы. В текущем сезоне он пропустил 7 голов в 4 матчах.

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