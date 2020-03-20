"Барселона" определилась с ценой на Ракитича

Стало известно, сколько "Барселона" планирует выручить от продажи полузащитника Ивана Ракитича.

По информации Goal.com, "блауграна" готова расстаться со звёздным хорватом всего за 20 миллионов евро.

Напомним, что в январе "Ювентус" предлагал за 32-летнего хавбека 42 миллиона, однако тот не захотел покидать Испанию.

Скорее всего, летом Ракитич вернётся в "Севилью", где он уже играл с 2011 по 2014 год.

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