"Барселона" определилась с ценой на Умтити

"Барселона" готова во время летнего трансферного окна расстаться с защитником Самюэлем Умтити, сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, "сине-гранатовые" намерены выручить на продаже француза не менее 50 миллионов евро.

26-летний футболист входит в сферу интересов "Челси". Также, возможно, на него по-прежнему претендует "Арсенал".

В текущем сезоне Умтити провёл за "Барсу" всего 16 матчей, результативными действиями не отличался.

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