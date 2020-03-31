"Барселона" определилась с ценой на Умтити
"Барселона" готова во время летнего трансферного окна расстаться с защитником Самюэлем Умтити, сообщает журналист Николо Скира.
По его информации, "сине-гранатовые" намерены выручить на продаже француза не менее 50 миллионов евро.
26-летний футболист входит в сферу интересов "Челси". Также, возможно, на него по-прежнему претендует "Арсенал".
В текущем сезоне Умтити провёл за "Барсу" всего 16 матчей, результативными действиями не отличался.
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|6
|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
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|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|20
|14
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