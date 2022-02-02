"Барселона" определилась с датой объявления перехода Обамеянга
Фото: инстаграм Пьера-Эмерика Обамеянга/Автор неизвестен
Стало известно, когда габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг станет игроком "Барселоны", сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, каталонский клуб объявит о переходе форварда в среду, 2 февраля. Официальная презентация игрока состоится в четверг или пятницу на стадионе "Камп Ноу".
32-летний Обамеянг ранее расторг контракт с лондонским "Арсеналом" и стал свободным агентом. Таким образом, габонец достанется "Барселоне" бесплатно.
Не пропустите: Стала известна зарплата Обамеянга в "Барселоне". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Барселона" определилась с датой объявления перехода Обамеянга
-
Главные новости дня: 1 февраля
-
Неймар признан лучшим бразильцем за пределами Бразилии
-
Алексис Санчес принес Чили победу над Боливией в матче отбора ЧМ-2022
-
ПСЖ уволит Почеттино летом
-
Дембеле принес победу "Лиону" в матче с "Марселем"
-
"Челси" подписал 18-летнего таланта
-
Президент "Фиорентины" громко высказался о переходе Влаховича в "Ювентус"
-
Феерия Испании, победа России: результаты Евро-2022 по футзалу 1 февраля
-
"Манчестер Юнайтед" выступил с заявлением из-за ситуации с Гринвудом
-
Определились полуфиналисты Евро-2022 по футзалу
-
Испания одержала яркую победу в 1/4 финала Евро-2022 по футзалу
-
Самедов назвал причину неудач Хендрикса в "Спартаке"
-
Чалов назвал причину перехода из ЦСКА в "Базель"
-
"Арсенал" объявил о расставании с Обамеянгом
-
В РФС отреагировали на предстоящий матч Россия - Украина в полуфинале Евро-2022 по мини-футболу
-
Вратарь "Севильи" Буну получил новый приз Ла Лиги
-
Киевское "Динамо" может подписать форварда "Сочи"
-
Модрич не переживает из-за срока контракта с "Реалом"
-
"Уфа" близка к трансферу игрока сборной России по мини-футболу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14