"Барселона" определилась с датой объявления перехода Обамеянга

Теги барселонапьер-эмерик обамеянг

"Барселона" определилась с датой объявления перехода Обамеянга

Фото: инстаграм Пьера-Эмерика Обамеянга/Автор неизвестен

Стало известно, когда габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг станет игроком "Барселоны", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, каталонский клуб объявит о переходе форварда в среду, 2 февраля. Официальная презентация игрока состоится в четверг или пятницу на стадионе "Камп Ноу". 

32-летний Обамеянг ранее расторг контракт с лондонским "Арсеналом" и стал свободным агентом. Таким образом, габонец достанется "Барселоне" бесплатно.

Не пропустите: Стала известна зарплата Обамеянга в "Барселоне". | http://soccernews.ru
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