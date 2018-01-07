"Барселона" определилась с датой презентации Коутиньо

Каталонская "Барселона" определилась с датой презентации полузащитника Филиппе Коутиньо в качестве своего игрока.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, уже завтра рано утром 25-летний хавбек пройдет медобследование в одной из клиник Барселоны, после чего на "Камп Ноу" и состоится его представление клубом СМИ и болельщикам.

Напомним, названа сумма трансфера Коутиньо в "Барселону". | soccernews.ru