"Барселона" определилась с датой презентации Коутиньо

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"Барселона" определилась с датой презентации КоутиньоКаталонская "Барселона" определилась с датой презентации полузащитника Филиппе Коутиньо в качестве своего игрока.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, уже завтра рано утром 25-летний хавбек пройдет медобследование в одной из клиник Барселоны, после чего на "Камп Ноу" и состоится его представление клубом СМИ и болельщикам.

Напомним, названа сумма трансфера Коутиньо в "Барселону". | soccernews.ru

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