"Барселона" определилась с датой выкупа Гризманна

"Барселона" намерена завтра, 12 июля, выплатить сумма отступных за французского нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна, сообщает Mundo Deportivo.

Каталонский клуб заплатит за футболиста 120 миллионов евро. Средства в офис Ла Лиги направит адвокат форварда, поэтому формально он сам выкупит трансфер, а не "Барселона".

После этого 28-летний Гризманн подпишет с "Барселоной" пятилетний контракт до 30 июня 2024 года.

Ранее "Барселона" пыталась оформить трансфер француза в рассрочку, но "Атлетико" выступил против этого, обвинив каталонцев в неуважении.

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