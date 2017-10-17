"Барселона" определилась с двумя альтернативами Коутиньо

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"Барселона" определилась с двумя альтернативами Коутиньо

"Барселона" прорабатывает альтернативные варианты на случай неудачи в переговорах по трансферу полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Как сообщает Sport.es, каталонский клуб готов отказаться от покупки бразильца, если "красные" не пойдут на уступки, и переключить внимание на двух немецких хавбеков.

Речь идёт о Юлиане Брандте из "Байера" и Максе Майере из "Шальке". Не исключено, что "Барселона" предпримет попытки подписать кого-то из этих футболистов уже в январе. 

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