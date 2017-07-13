"Барселона" определилась с двумя кандидатами на усиление позиции правого защитника

Отказавшись от трансфера защитника "Арсенала" Эктора Бельерина, "Барселона" сузила свой шорт-лист по усилению правого фланга обороны до двух кандидатов.

Как сообщает Sport.es, каталонский клуб выбирает между Нелсоном Семеду из "Бенфики" и Джибрилем Сидибе из "Монако".

Ранее в СМИ появилась информация, что "Барселона" предложила за Семеду 30 миллионов евро. | http://soccernews.ru