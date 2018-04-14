"Барселона" определилась с двумя кандидатами на замену Умтити
Каталонская "Барселона" определилась с двумя кандидатами на замену своему защитнику Самюэлю Умтити, информирует испанская пресса.
Так, сообщается, что в случае расставания с 24-летним беком, с которым клуб не может договориться по условиям нового контракта, "сине-гранатовые" будут готовы предпринять попытки подписать Клемана Лангле из "Севильи" или Маттейса де Лигта из амстердамского "Аякса".
Напомним, Вальверде назвал состав "Барселоны" на матч с "Валенсией". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|32
|82
|2
|Атлетико Мадрид
|31
|68
|3
|Валенсия
|32
|65
|4
|Реал Мадрид
|31
|64
|5
|Бетис
|32
|52
|6
|Вильярреал
|32
|48
|7
|Севилья
|32
|47
|8
|Жирона
|32
|44
|9
|Сельта Виго
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|32
|40
|11
|Эйбар
|31
|40
|12
|Леганес
|32
|39
|13
|Хетафе
|31
|39
|14
|Атлетик Бильбао
|32
|39
|15
|Эспаньол
|31
|36
|16
|Алавес
|31
|35
|17
|Леванте
|31
|31
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|32
|26
|19
|Лас Пальмас
|32
|21
|20
|Малага
|31
|17