"Барселона" определилась с двумя кандидатами на замену Умтити

Теги барселонасамюэль умтитиматтейс де лигтклеман ланглесевильяаякс

"Барселона" определилась с двумя кандидатами на замену УмтитиКаталонская "Барселона" определилась с двумя кандидатами на замену своему защитнику Самюэлю Умтити, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что в случае расставания с 24-летним беком, с которым клуб не может договориться по условиям нового контракта, "сине-гранатовые" будут готовы предпринять попытки подписать Клемана Лангле из "Севильи" или Маттейса де Лигта из амстердамского "Аякса".

Напомним, Вальверде назвал состав "Барселоны" на матч с "Валенсией". | soccernews.ru

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