"Барселона" определилась с двумя трансферными целями на следующее лето

Каталонская "Барселона" определилась со своими двумя трансферными целями на следующее лето, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, по окончанию текущего сезона "сине-гранатовые" планируют предпринять попытки заполучить форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна и полузащитника бразильского "Гремио" Артура. При этом, в случае подписания второго, каталонский гранд может оставить игрока в его клубе еще на один сезоне в аренде.

Напомним, в 2017-м году Иско хотел перейти в "Барселону". | soccernews.ru