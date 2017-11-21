"Барселона" определилась с главной альтернативой Коутиньо

Каталонская "Барселона" определилась с главной альтернативой своей основной трансферной цели в зимнее трансферное окно в лице Филиппе Коутиньо из английского "Ливерпуля".

Так, по сведениям испанского издания Marca, в случае неудачи в переговорах по 25-летнему полузащитнику "красных", "сине-гранатовые" предпримут попытки подписать хавбека французского "Лиона" Набиля Фекира. Другими же альтернативами бразильцу в "Барсе" также рассматривают Месута Озила ("Арсенал") и Александра Головина (ЦСКА).

Напомним, бразильцы из ПСЖ уговаривают Коутиньо перейти в их клуб. | soccernews.ru