"Барселона" определилась с главной трансферной целью на лето

Теги барселонаатлетико мадридантуан гризманн

"Барселона" определилась с главной трансферной целью на летоКаталонская "Барселона" определилась со своей главной трансферной целью на следующее лето, информирует Football Espana.

По сведениям источника, приоритетной для "сине-гранатовых" по окончанию текущего сезона станет покупка форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна. Достичь договоренности с "матрасниками" о трансфере 26-летнего нападающего, сумма отступных за которого с 1-го июля 2018-го года будет составлять 100 миллионов евро, "Барса" надеется до старта Чемпионата Мира в России.

Напомним, "Барселона" советовалась по трансферу Паулиньо с двумя своими игроками. | soccernews.ru

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