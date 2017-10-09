"Барселона" определилась с главной трансферной целью на лето

Каталонская "Барселона" определилась со своей главной трансферной целью на следующее лето, информирует Football Espana.

По сведениям источника, приоритетной для "сине-гранатовых" по окончанию текущего сезона станет покупка форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна. Достичь договоренности с "матрасниками" о трансфере 26-летнего нападающего, сумма отступных за которого с 1-го июля 2018-го года будет составлять 100 миллионов евро, "Барса" надеется до старта Чемпионата Мира в России.

Напомним, "Барселона" советовалась по трансферу Паулиньо с двумя своими игроками. | soccernews.ru