"Барселона" определилась с главной трансферной целью на лето
Каталонская "Барселона" определилась со своей главной трансферной целью на следующее лето, информирует Football Espana.
По сведениям источника, приоритетной для "сине-гранатовых" по окончанию текущего сезона станет покупка форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна. Достичь договоренности с "матрасниками" о трансфере 26-летнего нападающего, сумма отступных за которого с 1-го июля 2018-го года будет составлять 100 миллионов евро, "Барса" надеется до старта Чемпионата Мира в России.
Напомним, "Барселона" советовалась по трансферу Паулиньо с двумя своими игроками. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|7
|21
|2
|Севилья
|7
|16
|3
|Валенсия
|7
|15
|4
|Атлетико Мадрид
|7
|15
|5
|Реал Мадрид
|7
|14
|6
|Бетис
|7
|13
|7
|Леганес
|7
|11
|8
|Реал Сосьедад
|7
|10
|9
|Вильярреал
|7
|10
|10
|Леванте
|7
|9
|11
|Сельта Виго
|7
|8
|12
|Хетафе
|7
|8
|13
|Атлетик Бильбао
|7
|8
|14
|Эспаньол
|7
|8
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|7
|7
|16
|Жирона
|7
|6
|17
|Лас Пальмас
|7
|6
|18
|Эйбар
|7
|6
|19
|Алавес
|7
|3
|20
|Малага
|7
|1