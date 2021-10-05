"Барселона" определилась с главной зимней трансферной целью
"Барселона" собирается усилить атаку во время январского трансферного окна, пишет The Sun.
По сведениям издания, главной целью "сине-гранатовых" будет нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани.
34-летний уругваец готов сменить команду, чтобы чаще играть. На него также претендует мадридский "Реал".
В текущем сезоне Кавани сыграл за "МЮ" 4 матча, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 6 миллионов евро.
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|Команда
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|Челси
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|44
|5
|Манчестер Юнайтед
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|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18