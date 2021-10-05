"Барселона" определилась с главной зимней трансферной целью

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"Барселона" определилась с главной зимней трансферной целью

Фото твиттер Эдинсона Кавани

"Барселона" собирается усилить атаку во время январского трансферного окна, пишет The Sun.

По сведениям издания, главной целью "сине-гранатовых" будет нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани.

34-летний уругваец готов сменить команду, чтобы чаще играть. На него также претендует мадридский "Реал".

В текущем сезоне Кавани сыграл за "МЮ" 4 матча, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 6 миллионов евро.

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