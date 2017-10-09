"Барселона" определилась с главными трансферными целями

Руководство и тренерский штаб "Барселоны" определились с главными трансферными целями клуба на лето 2018 года.

Как сообщает испанская пресса, по окончании нынешнего сезона "сине-гранатовые" намерены купить полузащитника "Тоттенхэма" Деле Алли и форварда "Атлетико" Антуана Гризманна.

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