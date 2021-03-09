"Барселона" определилась с главными трансферными целями на лето

Теги манчестер ситибарселонасерхио агуэроэрик гарсиятрансферы

"Барселона" определилась с главными трансферными целями на лето

Новый президент "Барселоны" Жоан Лапорта намерен подписать в летнее трансферное окно двух игроков "Манчестер Сити" - защитника Эрика Гарсию и нападающего Серхио Агуэро, сообщает журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар в своем Twitter.

Контракты обоих игроков с английским клубом истекают летом, поэтому каталонцы могут подписать их бесплатно.

Что касается покупок игроков, то они зависят от финансового положения, которое в данный момент является сложным, так как суммарный долг каталонского клуба составляет 1,2 миллиарда евро. 

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