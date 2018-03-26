"Барселона" определилась с кандидатами на замену Умтити

Каталонская "Барселона" определилась с потенциальными кандидатами на замену своему ведущему защитнику Самюэлю Умтити, с которым она не может договориться по условиям нового контракта.

Так, по сведениям испанской прессы, в случае расставания с 24-летним беком, "сине-гранатовые" намерены предпринять попытки подписать Клемана Лангле ("Севилья"), Милана Шкриньяра ("Интер") или Маттейса де Лигта ("Аякс").

Напомним, Умтити уже определился со своим новым клубом. | soccernews.ru