"Барселона" определилась с кандидатами на замену Умтити

Теги барселонасамюэль умтитиматтейс де лигтмилан шкриньярклеман лангле

"Барселона" определилась с кандидатами на замену УмтитиКаталонская "Барселона" определилась с потенциальными кандидатами на замену своему ведущему защитнику Самюэлю Умтити, с которым она не может договориться по условиям нового контракта.

Так, по сведениям испанской прессы, в случае расставания с 24-летним беком, "сине-гранатовые" намерены предпринять попытки подписать Клемана Лангле ("Севилья"), Милана Шкриньяра ("Интер") или Маттейса де Лигта ("Аякс").

Напомним, Умтити уже определился со своим новым клубом. | soccernews.ru

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