"Барселона" определилась с кандидатом на пост спортивного директора

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"Барселона" определилась с кандидатом на пост спортивного директора

"Барселона" ищет нового спортивного директора.

Как сообщает Football Espana, каталонцы нацелились на спортдира "Хетафе" Рамона Планеса. Планес провел в клубе один сезон, в котором "городские" финишировали на 8-й позиции.

Отметим, что Планес также работал в "Алавесе", "Тоттенхэме" и "Эспаньоле".

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