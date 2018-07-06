"Барселона" определилась с кандидатом на замену Паулиньо

Каталонская "Барселона" определилась с кандидатом на замену своему полузащитнику Паулиньо, который может покинуть "Камп Ноу" этим летом.

Так. по сведениям ESPN, "сине-гранатовые" присматриваются к хавбеку "Порту" Эктору Эррере. В 28-летнем мексиканце, трансфер которого оценивается в 35 миллионов евро, каталонский гранд видит альтернативу бразильцу.

В прошлом сезоне Эррера забил 5 мячей и сделал 7 результативных передач в 42 матчах за "Порту".

Напомним, "Барселона" продлила контракт с Бускетсом. | soccernews.ru