Каталонская "Барселона" определилась с новым капитаном команды, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, после ухода легенды "сине-гранатовых" Андреса Иньесты в японский "Виссел Кобе" капитанская повязка перейдет в руки ведущего бомбардира "Барсы" Лионеля Месси.

Напомним, травма хавбека "Барселоны" оказалась не столь серьезной. | soccernews.ru