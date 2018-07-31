"Барселона" определилась с новым капитаном команды

4 Теги лионель мессибарселонаандрес иньеста

"Барселона" определилась с новым капитаном командыКаталонская "Барселона" определилась с новым капитаном команды, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, после ухода легенды "сине-гранатовых" Андреса Иньесты в японский "Виссел Кобе" капитанская повязка перейдет в руки ведущего бомбардира "Барсы" Лионеля Месси.

Напомним,  травма хавбека "Барселоны" оказалась не столь серьезной. | soccernews.ru

Комментарии
Маруф

Лионеля Месси

Ответить
кпк

дебилы кто стату пишет ослы как будто новенькое что то написали

Ответить
Удивленный 2

А я-то думал Андре Гомешу дадут :3

Ответить
Удивленный

Да ладно?! Вот это новость!!

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

"Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей

"Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов