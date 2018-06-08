"Барселона" определилась с новым спортивным директором

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"Барселона" определилась с новым спортивным директором

"Барселона" определилась с кандидатурой нового спортивного директора, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, вскоре этот пост займёт Рамос Планес, ныне занимающий аналогичную должность в "Хетафе".

Известно, что стороны заключат контракт сроком на три года.

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