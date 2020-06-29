"Барселона" определилась с новым тренером в случае отставки Сетьена

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"Барселона" определилась с новым тренером в случае отставки Сетьена

Руководство "Барселоны" может уволить Кике Сетьена с поста главного тренера, если клуб не выиграет в матче 33-го тура чемпионата Испании с "Атлетико", сообщает AS.

По сведениям издания, в случае отставки преемником Сетьена станет Хавьер Гарсия Пимьента, который возглавляет "Барселону В".

Ранее сообщалось, что у игроков "Барселоны" произошел конфликт с Сетьеном. Футболисты недовольны методами работы тренера и не верят в успех при нем.

 

Напомним, что в чемпионате Испании каталонский клуб занимает второе место и отстает от лидирующего "Реала" на два очка.

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